Виновата ли я?

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Оно заключается в понимании, что быть замужем – означает идти не впереди или отдельно от мужа, а вместе и за ним. Это естественное состояние той, которая создана из ребра, то есть как часть целого. Халатность в этом вопросе грозит женщине семейным крахом.

Что происходит?

Зачастую супруги поступают неосознанно – «как все». Но стоит только задуматься, как приходит понимание вреда, исходящего от некоторых житейских привычек. Сегодня