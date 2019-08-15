Виновата ли я?
Некоторые замужние женщины серьёзно встают на путь самореализации, защиты личных границ и прочих современных техник. И всё бы хорошо, но иногда они настолько увлекаются новыми веяниями, что упускают одно спасительное старинное знание.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Оно заключается в понимании, что быть замужем – означает идти не впереди или отдельно от мужа, а вместе и за ним. Это естественное состояние той, которая создана из ребра, то есть как часть целого. Халатность в этом вопросе грозит женщине семейным крахом.
Что происходит?
Зачастую супруги поступают неосознанно – «как все». Но стоит только задуматься, как приходит понимание вреда, исходящего от некоторых житейских привычек. Сегодня
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