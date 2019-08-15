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Искусство рядом

Для начала зададимся вопросом: что такое искусство? Существует немало определений, мы же остановимся на этом: искусство – особый вид формотворческой деятельности человека, создающей образные и символические структуры, которые обладают эстетическими, познавательными и коммуникационными функциями. А если совсем просто, искусство – это то, без чего трудно представить нашу с вами жизнь.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Мы читаем книги, смотрим различного рода фильмы, рисуем, шьём, вышиваем, фотографируем, танцуем... список можно продолжить. И всё это – виды искусства. Но, конечно, не будем путать людей, профессионально занимающихся живописью, танцами, кинематографом и всем прочим, с обывателями или, как говорится, любителями. В этой статье мы расскажем о таком виде искусства, как фотография. Почему фотография? Об этом поподробней.

 

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