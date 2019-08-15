Искусство рядом

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Мы читаем книги, смотрим различного рода фильмы, рисуем, шьём, вышиваем, фотографируем, танцуем... список можно продолжить. И всё это – виды искусства. Но, конечно, не будем путать людей, профессионально занимающихся живописью, танцами, кинематографом и всем прочим, с обывателями или, как говорится, любителями. В этой статье мы расскажем о таком виде искусства, как фотография. Почему фотография? Об этом поподробней.

19 августа – Всемирный день