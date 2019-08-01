Обзор новостей

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Олимпиада. ТОкио–2020 Памяти Мохаммеда Алистатья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун во время визита в Международный олимпийский комитет (МОК) пожертвовал организации оригинальный факел, которым Мохаммед Али зажёг огонь летних Олимпийских игр в Атланте 1996 года.
«Лично для меня было большой честью найти этот уникальный факел, и нет лучшего места для него, чем МОК», – цитирует Экклстоуна официальный сайт МОК.
«Этот факел является символом Олимпийских игр. Я хотел бы от всего сердца
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