Обзор новостей

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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун во время визита в Международный олимпийский комитет (МОК) пожертвовал организации оригинальный факел, которым Мохаммед Али зажёг огонь летних Олимпийских игр в Атланте 1996 года.



«Лично для меня было большой честью найти этот уникальный факел, и нет лучшего места для него, чем МОК», – цитирует Экклстоуна официальный сайт МОК.



«Этот факел является символом Олимпийских игр. Я хотел бы от всего сердца