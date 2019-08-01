Спаси меня
Доро́гою, любовью к тебе пропитанной, Идти желаю телом и душой. За что же сердце не было воспитанно, Когда я не могла владеть собой?статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Глаза хотят тебя мои увидеть,
Дыханье жаждет сердцем ближе стать,
Любовь к тебе вкусить и быть любимой.
До самой смерти веру не отнять.
От слёз моих дышать я не могла,
От вздоха каждого лилась моя слеза,
О помощи молила я тебя.
Спаси меня, ты видишь, я одна.
Спаси меня от мира всего зла.
Всем телом я боюсь коснуться ада,
Всем сердцем я боюсь ослушаться тебя.
Молю тебя, Аллах I, спаси меня.
Наниш Дилиева
Мама
О мама! Помню,
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