12

Глаза хотят тебя мои увидеть,

Дыханье жаждет сердцем ближе стать,

Любовь к тебе вкусить и быть любимой.

До самой смерти веру не отнять.

От слёз моих дышать я не могла,

От вздоха каждого лилась моя слеза,

О помощи молила я тебя.

Спаси меня, ты видишь, я одна.

Спаси меня от мира всего зла.

Всем телом я боюсь коснуться ада,

Всем сердцем я боюсь ослушаться тебя.

Молю тебя, Аллах I, спаси меня.



Наниш Дилиева

Мама

О мама! Помню,