12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяКультураПоэзия

Спаси меня

Доро́гою, любовью к тебе пропитанной, Идти желаю телом и душой. За что же сердце не было воспитанно, Когда я не могла владеть собой?

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
12

Глаза хотят тебя мои увидеть,
Дыханье жаждет сердцем ближе стать,
Любовь к тебе вкусить и быть любимой.
До самой смерти веру не отнять.

От слёз моих дышать я не могла,
От вздоха каждого лилась моя слеза,
О помощи молила я тебя.
Спаси меня, ты видишь, я одна.

Спаси меня от мира всего зла.
Всем телом я боюсь коснуться ада,
Всем сердцем я боюсь ослушаться тебя.
Молю тебя, Аллах I, спаси меня.


Наниш Дилиева

 

Мама

О мама! Помню,

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

О Пророк ﷺ!

О Пророк наш, Мухаммад e, всех ты здесь нас собрал. Ведь любовью к тебе мы пришли поделиться. К самой лучшей

Коран в русской поэзии

Целый ряд русских поэтов уделяли в своём творчестве особое внимание Священной книге мусульман. Красивый,

Просто так

Как важно нам, чтоб нас любили. И не за что-то – просто так! И чтоб о нас не позабыли, Когда мы падаем в овраг.

Прощание

Мы ждали тебя очень долго, Священный месяц Рамадан! Просили Господа мы много, Чтоб нам ночей достойных дал.