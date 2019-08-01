Спасибо...

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Мы живём рядом с этой семьёй около года, но сложилось такое ощущение, что живём одной семьёй. Джабраил во время коронавируса оказывал нам огромную помощь.



А также низкий поклон родителям Джабраила и Маймунат – за то, что они воспитали таких замечательных детей.

Пусть все беды и несчастья обходят стороной их дом! Мы очень их любим.

Семья Смирновых

Астрахань

