Спасибо...
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Ас-салам»! Хотим через вашу газету поблагодарить замечательных, чутких людей – наших соседей семью Абдулмуминовых – Джабраила и его супругу Маймунат, а также их троих замечательных детей за их доброту, внимание к людям.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
12
Мы живём рядом с этой семьёй около года, но сложилось такое ощущение, что живём одной семьёй. Джабраил во время коронавируса оказывал нам огромную помощь.
А также низкий поклон родителям Джабраила и Маймунат – за то, что они воспитали таких замечательных детей.
Пусть все беды и несчастья обходят стороной их дом! Мы очень их любим.
Семья Смирновых
Астрахань
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик