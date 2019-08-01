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Спасибо...

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Ас-салам»! Хотим через вашу газету поблагодарить замечательных, чутких людей – наших соседей семью Абдулмуминовых – Джабраила и его супругу Маймунат, а также их троих замечательных детей за их доброту, внимание к людям.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Мы живём рядом с этой семьёй около года, но сложилось такое ощущение, что живём одной семьёй. Джабраил во время коронавируса оказывал нам огромную помощь. 


А также низкий поклон родителям Джабраила и Маймунат – за то, что они воспитали таких замечательных детей. 
Пусть все беды и несчастья обходят стороной их дом! Мы очень их любим. 

Семья Смирновых 

Астрахань
 

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