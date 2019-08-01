Сложности жизни

10

Однажды я решила попросить подругу поднять мне зарплату, так как за двадцать тысяч я выполняла работу троих сотрудников. Однако она отреагировала негативно, стала говорить, что если бы не перевезла меня в Москву, то моя дочь с матерью умирали бы с голоду. И тогда мы с ней сильно поссорились.



Я обиделась и ушла домой. Всю ночь я не могла уснуть, думала, как мне быть дальше. Утром я вспомнила, что постоянная клиентка оставила мне свой номер телефона – она искала сиделку для