Сложности жизни
После того как я разошлась с мужем, подруга предложила поехать в Москву работать в её хозмагазине. Оставив дочку у матери, я на год отправилась на заработки. Работать пришлось и консультантом, и грузчиком, и менеджером. Когда приходила по вечерам на съёмную квартиру, у меня не оставалось сил даже приготовить поесть.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Однажды я решила попросить подругу поднять мне зарплату, так как за двадцать тысяч я выполняла работу троих сотрудников. Однако она отреагировала негативно, стала говорить, что если бы не перевезла меня в Москву, то моя дочь с матерью умирали бы с голоду. И тогда мы с ней сильно поссорились.
Я обиделась и ушла домой. Всю ночь я не могла уснуть, думала, как мне быть дальше. Утром я вспомнила, что постоянная клиентка оставила мне свой номер телефона – она искала сиделку для
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