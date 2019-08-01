Список дел, которые необходимо сделать до конца лета

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Сегодня мы приготовили для вас список приятных летних дел, выполняя которые вы можете почувствовать солнце каждой клеткой, согреться на год вперёд, пополнить свои запасы свежего воздуха и просто убедиться, что этот мир всё такой же прекрасный, яркий и ароматный, как и в тот июль двадцать (тридцать, сорок) лет назад, когда мы просыпались у бабушки под аромат пирогов, ели на речке арбузы, разбивали коленки, собирали цветы…

Лучшими компаньонами в исполнении этих приятных заданий