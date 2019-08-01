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Список дел, которые необходимо сделать до конца лета

Время мчится с какой-то катастрофической скоростью. Особенно летом – когда солнце и каникулы, черешня и холодный квас. Мы не заметили, куда делся очередной июнь, а вот и второй месяц лета готов растаять, как мороженое в июльский полдень.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Сегодня мы приготовили для вас список приятных летних дел, выполняя которые вы можете почувствовать солнце каждой клеткой, согреться на год вперёд, пополнить свои запасы свежего воздуха и просто убедиться, что этот мир всё такой же прекрасный, яркий и ароматный, как и в тот июль двадцать (тридцать, сорок) лет назад, когда мы просыпались у бабушки под аромат пирогов, ели на речке арбузы, разбивали коленки, собирали цветы… 
Лучшими компаньонами в исполнении этих приятных заданий

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