Если ты левша

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Причины формирования леворукости различны, они могут быть связаны с наличием определённого гена, повреждением левого полушария во время или до рождения, асимметричного развития полушарий головного мозга с преобладанием правого и т.п.



Классическая европейская культура на протяжении нескольких столетий считала леворуких людей неудачниками, дефектными, склонными к злу или общению с дьяволом. Это же можно отнести к странам Востока и Юго-Востока. Часто им запрещали