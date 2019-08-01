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Если ты левша

По статистике, от 8 до 15% людей в мире являются левшами, т.е. людьми с более развитым правым полушарием и более активной левой рукой соответственно. На самом деле мир не делится чётко на право- и леворуких людей, большинство из нас имеют определённые предпочтения использования конкретных рук при выполнении определённых действий, вплоть до полного их равноправия – истинной амбидекстрии.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Причины формирования леворукости различны, они могут быть связаны с наличием определённого гена, повреждением левого полушария во время или до рождения, асимметричного развития полушарий головного мозга с преобладанием правого и т.п. 


Классическая европейская культура на протяжении нескольких столетий считала леворуких людей неудачниками, дефектными, склонными к злу или общению с дьяволом. Это же можно отнести к странам Востока и Юго-Востока. Часто им запрещали

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