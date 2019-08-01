Шотландские мечети вновь открыты для прихожан

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Запрет, установленный с марта, вынудил мусульман молиться индивидуально и праздновать Рамадан и Ид аль-Фитр в самоизоляции.

Мечеть Аль-хикма и местный общественный центр вновь открылись за несколько дней до начала сезона хаджа и праздника Курбан-байрам.



«Это был чрезвычайно напряжённый, но захватывающий первый день, – сказал Фарук Дуррани, представитель мечети Аль-хикма в интервью The Pressand Journal. – Это было непростое время для всех, особенно для тех, кто живёт в