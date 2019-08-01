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Награда, подобная хаджу

Хадж – пятый столп Ислама, объединяющий в себе все основные виды поклонения: намаз, пост, жертвоприношение, милостыня и т.д. Однако в этом году Всевышний пожелал испытать нас невозможностью совершить данное поклонение. Впрочем, те, кто искренне намеревался совершить хадж и не смог этого сделать, получат награду за своё благое намерение.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Возникает вопрос: как же быть тем, кто не в состоянии совершить хадж, но сильно желает получить награду за это? Такая возможность есть у каждого: здорового и не очень, богатого и бедного, мужчины и женщины, взрослого и ребёнка. Всевышний Аллах на благо всем и каждому дарит награду как за совершение дополнительного (суннат) хаджа, если совершать некоторые вполне доступные деяния. 


Посланник Аллаха e пообещал вознаграждение, равное награде за хадж, если совершать следующие

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