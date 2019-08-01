Отношение к животным

9

Об этом Господь напоминает нам в последнем Божьем Писании – Коране, дабы мы размышляли о Его величии через творения и выражали благодарность за оказанную милость.



Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Поистине, в домашних животных (верблюдах, коровах, овцах и т. п.) – назидание для вас. Мы поим вас тем, что у них в животах (молоком). В них для вас много пользы (в мясе, шерсти, шкурах и т. д.), и вы питаетесь ими. На них (верховых животных) и на кораблях вы перемещаетесь»