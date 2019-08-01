Отношение к животным
Всевышний Аллах, сотворив нас на этой земле, проявил милость, создав для нас множество животных, которые приносят нам огромную пользу.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Об этом Господь напоминает нам в последнем Божьем Писании – Коране, дабы мы размышляли о Его величии через творения и выражали благодарность за оказанную милость.
Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Поистине, в домашних животных (верблюдах, коровах, овцах и т. п.) – назидание для вас. Мы поим вас тем, что у них в животах (молоком). В них для вас много пользы (в мясе, шерсти, шкурах и т. д.), и вы питаетесь ими. На них (верховых животных) и на кораблях вы перемещаетесь»
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