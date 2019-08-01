40 лет в служении вере, истине и Отечеству
Интервью с Шейх-уль-Исламом, Верховным муфтием, Председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Сафа Таджуддиномстатья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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– Уважаемый Талгат-хазрат, позвольте выразить вам наше почтение и признательность за возможность побеседовать и записать интервью. Перед тем как затронуть вашу деятельность на посту Муфтия, хотелось бы вспомнить годы вашей молодости. Вы родились в очень тяжёлое послевоенное время, когда обстоятельства вынуждали людей заниматься, по сути, вопросами выживания, отодвигая на второй план духовную сферу. Однако для вас духовность стала основой жизни и деятельности. Что послужило
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