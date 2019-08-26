Секреты маринада
Мясо на костре – самое первое изобретённое мужчиной блюдо. И действительно, что может быть проще: нанизать кусочки мяса на шампур или бросить на решётку – и всё! Нет, как оказалось, не всё. У каждого народа есть свои рецепты настоящего маринада для мяса.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Грузинский
Грузинский шашлык мцвади в маринаде не нуждается. «Зачем портить вкус мяса?» – недоумевают грузины и потому только перчат и солят его в ходе приготовления. Готовое мясо обильно поливают свежевыжатым гранатовым соком и подают на подушке из лука.
Но на самом деле есть рецепт одного маринада, который сделает нежным даже самое жёсткое мясо. Лук, растительное масло (лучше оливковое), лавровый лист, чёрный перец, сок одного лимона и одного
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