Секреты маринада

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Грузинский

Грузинский шашлык мцвади в маринаде не нуждается. «Зачем портить вкус мяса?» – недоумевают грузины и потому только перчат и солят его в ходе приготовления. Готовое мясо обильно поливают свежевыжатым гранатовым соком и подают на подушке из лука.



Но на самом деле есть рецепт одного маринада, который сделает нежным даже самое жёсткое мясо. Лук, растительное масло (лучше оливковое), лавровый лист, чёрный перец, сок одного лимона и одного