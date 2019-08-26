Ловись, рыбка, большая и маленькая!

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У каждого рыбака есть свои секреты и заморочки. Мы попытались собрать самые интересные.

В России, где рек и морей в достатке, рыбалка всегда была немалым подспорьем для хозяйства. Так, в арабских летописях VII–IX веков, описывающих быт славян, живших в низовьях Дона, упоминается рыбалка. Основным источником питания рыбная ловля была и у финно-угорских племён.



А ловили, если верить древним летописям, лосося, линя, щуку, осётра, угря, окуня. Орудием ловли были не только невод и