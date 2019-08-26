39

К примеру, имам ан-Навави запомнился тем, что написал книги по фикху (исламскому праву), которые облегчили человечеству понимание религии на несколько столетий вперёд.



Томаса Эдисона люди будут вспоминать как чела, который первым зажёг в темноте невежества свет. Примерно в таком же ключе мы помним Генри Форда и Николу Теслу. То есть эти люди реально выжимали из себя все соки, чтобы массы запомнили их исключительно в положительном контексте.



В такие моменты у меня в