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Твой след

Странно, друзья: люди живут, получая от жизни свою долю благ, абсолютно не задумываясь о том, каким будет их след в Книге жизни.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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К примеру, имам ан-Навави запомнился тем, что написал книги по фикху (исламскому праву), которые облегчили человечеству понимание религии на несколько столетий вперёд.


Томаса Эдисона люди будут вспоминать как чела, который первым зажёг в темноте невежества свет. Примерно в таком же ключе мы помним Генри Форда и Николу Теслу. То есть эти люди реально выжимали из себя все соки, чтобы массы запомнили их исключительно в положительном контексте. 


В такие моменты у меня в

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