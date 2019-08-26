Праздничный намаз

34

О способах его совершения сказано следующее: вступив в намаз со словами «Аллаху Акбар» и прочитав дуа (мольбу), следует произнести ещё три такбира. После прочитать суру «Аль-Фатиха» и совершить ракаат до конца.

Во втором ракаате, после того как прочитали «Аль-Фатиху» и дополнительную суру, также следует произнести три такбира, а во время четвёртого такбира совершить поясной поклон. Желательно между произнесением такбиров выдерживать паузу, равную трёхкратному