Праздничный намаз
В день праздника Ид аль-Адха желательно совершить полное омовение, умаститься благовониями и отложить приём пищи до завершения праздничной молитвы. Но если человек поест, то это не будет расценено как порицаемое действие с его стороны. Направляясь на место проведения молитвы, желательно произносить такбиры («Аллаху Акбар») вслух. Затем, прибыв на место молитвы, необходимо совершить два ракаата праздничного намаза.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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О способах его совершения сказано следующее: вступив в намаз со словами «Аллаху Акбар» и прочитав дуа (мольбу), следует произнести ещё три такбира. После прочитать суру «Аль-Фатиха» и совершить ракаат до конца.
Во втором ракаате, после того как прочитали «Аль-Фатиху» и дополнительную суру, также следует произнести три такбира, а во время четвёртого такбира совершить поясной поклон. Желательно между произнесением такбиров выдерживать паузу, равную трёхкратному
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