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Праздничное жертвоприношение

Жертвоприношение в дни праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) является обязанностью каждого мусульманина, находящегося в городе, селе или пустыне, имеющего при этом достаток, равный нисабу (уровень материального состояния, при котором наступает обязанность по закяту уль-фитр), и возможность выплатить его в один из трёх дней жертвоприношения (это праздничный день – 10-е Зуль-Хиджа и последующие два дня). Выплачивать необходимо как за себя, так и за своих детей, не достигших совершеннолетия.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Можно принести в жертву по одной овце за каждого человека или зарезать верблюда или корову за семерых. 
Важно знать, что если верблюда или корову принести в жертву, к примеру, за восьмерых или больше, то жертвоприношение не засчитывается ни за одного из них. В случае если они были зарезаны за меньшее количество людей, оно будет считаться действительным. 


Бедный человек и путник не обязаны исполнять жертвоприношение. Поскольку у первого из них отсутствуют возможности

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