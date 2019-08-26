Праздничное жертвоприношение

42

Можно принести в жертву по одной овце за каждого человека или зарезать верблюда или корову за семерых.

Важно знать, что если верблюда или корову принести в жертву, к примеру, за восьмерых или больше, то жертвоприношение не засчитывается ни за одного из них. В случае если они были зарезаны за меньшее количество людей, оно будет считаться действительным.



Бедный человек и путник не обязаны исполнять жертвоприношение. Поскольку у первого из них отсутствуют возможности