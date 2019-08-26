Латвия и Россия. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

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Большую работу по сохранению исторической памяти и исторической правды, несмотря на все сложности политической конъюнктуры, проводит председатель Балтийского географического общества, доктор экономики и общественный деятель Илгарт Зейбертс. Он живёт в столице Латвии, Риге.



Наша встреча состоялась в России, куда он приезжал для участия в важном международном мероприятии.

В беседе мы обсуждали разные темы: от философских и религиозных до простых семейных. Некоторыми