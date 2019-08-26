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Латвия и Россия. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

В 2020 году мир празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, избавление человечества от жестокого порабощения и страшного зла, которое несёт в себе фашизм. К сожалению, сегодня есть попытки интерпретировать и переписать историю, манипулировать истиной и принижать роль советского народа в достижении победы.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Большую работу по сохранению исторической памяти и исторической правды, несмотря на все сложности политической конъюнктуры, проводит председатель Балтийского географического общества, доктор экономики и общественный деятель Илгарт Зейбертс. Он живёт в столице Латвии, Риге. 


Наша встреча состоялась в России, куда он приезжал для участия в важном международном мероприятии.
В беседе мы обсуждали разные темы: от философских и религиозных до простых семейных. Некоторыми

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