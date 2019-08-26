Родственные отношения и не только…

43

Прерывание родственных уз не только порицаемо, но и является большим грехом, за который обещаны адские муки. В хадисе последнего Божьего Посланника ﷺ говорится: «Кто истинно верит в Аллаха ﷻ и Судный день, пусть поддерживает родственные отношения» (аль-Бухари, Муслим).



Передают со слов Абу Аюба аль-Ансари رضي الله عنه, что некий человек обратился к Пророку ﷺ со словами: «О Посланник Аллаха ﷺ, укажи мне на то, совершив что я смогу попасть в Рай». В ответ ему Посланник