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Родственные отношения и не только…

Одной из наиболее важных основ нашего общества является поддержание родственных отношений. Всевышний Аллах в Благословенном Коране сказал (смысл): «О люди! Бойтесь (ослушаться) вашего Господа, который создал вас из одного человека (пророка Адама ﷺ), создал из него же ему супругу и расселил (по земле) от них двоих многих мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха ﷻ, именем Которого вы просите друг друга, и чтите родственные связи. Поистине, Аллах ﷻ – Наблюдающий за вами» (сура «Ан-Ниса», аят 1).

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Прерывание родственных уз не только порицаемо, но и является большим грехом, за который обещаны адские муки. В хадисе последнего Божьего Посланника ﷺ говорится: «Кто истинно верит в Аллаха ﷻ и Судный день, пусть поддерживает родственные отношения» (аль-Бухари, Муслим).


Передают со слов Абу Аюба аль-Ансари رضي الله عنه, что некий человек обратился к Пророку ﷺ со словами: «О Посланник Аллаха ﷺ, укажи мне на то, совершив что я смогу попасть в Рай». В ответ ему Посланник

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