Соседские войны. Часть 2
В прошлом номере мы рассмотрели вопросы взаимоотношений соседей в многоквартирных домах, но как же быть соседям земельных участков?статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Дача, фазенда, загородный дом
Как ни называй, но эти «6 соток» для многих становятся единственным местом отдыха, а иной раз и источником свежих овощей и витаминов. Однако нередко беспокойный сосед может испортить весь отдых, а то и долгожданный урожай. Итак, рассмотрим детально права и обязанности соседей по даче.
В настоящее время правовое регулирование взаимоотношений между соседями по даче происходит на основе целого комплекса норм
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