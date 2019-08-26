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Соседские войны. Часть 2

В прошлом номере мы рассмотрели вопросы взаимоотношений соседей в многоквартирных домах, но как же быть соседям земельных участков?

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Дача, фазенда, загородный дом

Как ни называй, но эти «6 соток» для многих становятся единственным местом отдыха, а иной раз и источником свежих овощей и витаминов. Однако нередко беспокойный сосед может испортить весь отдых, а то и долгожданный урожай. Итак, рассмотрим детально права и обязанности соседей по даче.

 

В настоящее время правовое регулирование взаимоотношений между соседями по даче происходит на основе целого комплекса норм

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