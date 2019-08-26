Лицо Ислама
На улицах наших городов можно увидеть много людей, одетых с ног до головы в одежду, изукрашенную логотипами известных брендов. Надев её, ты становишься в каком-то смысле рекламным агентом данной компании, ведь всюду, где бы ты ни был, этот логотип «преследует» тебя. Его видят твои знакомые, тем самым увеличивая его узнаваемость, а следовательно, и стоимость.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Правда, по тому, кто носит данный бренд, редко дают оценку самой компании-производителю. Разве можно обвинять фирму Reebok в том, что покупатель их кроссовок выкинул мусор в неположенном месте?
Совсем другое отношение возникает к тем, кто одет согласно нормам Ислама. Особенностью женской исламской одежды является не только её стиль, призванный уберечь девушку от посторонних взглядов. Хиджаб – это нечто большее, чем просто одеяние, это стиль жизни, это постоянное напоминание себе
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