Лицо Ислама

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Правда, по тому, кто носит данный бренд, редко дают оценку самой компании-производителю. Разве можно обвинять фирму Reebok в том, что покупатель их кроссовок выкинул мусор в неположенном месте?

Совсем другое отношение возникает к тем, кто одет согласно нормам Ислама. Особенностью женской исламской одежды является не только её стиль, призванный уберечь девушку от посторонних взглядов. Хиджаб – это нечто большее, чем просто одеяние, это стиль жизни, это постоянное напоминание себе