Что? Где? Когда?
Сколько у человека чувств? Как минимум девять. Пять – те, что всем нам известны, то есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание – были впервые перечислены ещё Аристотелем.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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По общепринятому мнению, у человека есть ещё четыре чувства:
1. Термоцепция – чувство тепла (или его отсутствия) на нашей коже.
2. Эквилибриоцепция – чувство равновесия, которое определяется содержащими жидкость полостями в нашем внутреннем ухе.
3. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Странно, но сюда не относится мозг, в котором вообще нет чувствительных к боли рецепторов. Головные боли – независимо от того, что нам кажется, – исходят не
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