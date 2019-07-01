Что? Где? Когда?

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По общепринятому мнению, у человека есть ещё четыре чувства:

1. Термоцепция – чувство тепла (или его отсутствия) на нашей коже.

2. Эквилибриоцепция – чувство равновесия, которое определяется содержащими жидкость полостями в нашем внутреннем ухе.

3. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Странно, но сюда не относится мозг, в котором вообще нет чувствительных к боли рецепторов. Головные боли – независимо от того, что нам кажется, – исходят не