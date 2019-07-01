Гардероб мужчины
Необходимый комплект одежды сильной половины человечества в наше время уже не ограничен парой классических брюк и набором рубашек. Ведь ситуации бывают разные: в офисной одежде не сходишь на прогулку с детьми, а привычная в будни одёжка становится неуместной в гараже.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
Офисный стиль
Здесь уместны хорошие часы, очки, галстук. При выборе костюма важно учесть требования дресс-кода компании, в которой работаете. Кстати, в офисе необязательно носить пиджак, но в базовом комплекте одежды он должен быть, ведь ситуации бывают разные.
Уличный стиль
Очень удобные вещи, не требующие сложных комбинаций, – джинсы или брюки неклассического кроя, рубашки, свитера, свитшоты и футболки.
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