12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля мужчин

Гардероб мужчины

Необходимый комплект одежды сильной половины человечества в наше время уже не ограничен парой классических брюк и набором рубашек. Ведь ситуации бывают разные: в офисной одежде не сходишь на прогулку с детьми, а привычная в будни одёжка становится неуместной в гараже.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
42

Офисный стиль

Здесь уместны хорошие часы, очки, галстук. При выборе костюма важно учесть требования дресс-кода компании, в которой работаете. Кстати, в офисе необязательно носить пиджак, но в базовом комплекте одежды он должен быть, ведь ситуации бывают разные. 

 

Уличный стиль

Очень удобные вещи, не требующие сложных комбинаций, – джинсы или брюки неклассического кроя, рубашки, свитера, свитшоты и футболки.

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

История чёрных зёрен

Без этого напитка своё утро не представляет четверть населения Земли, а его рецепты стали визитной карточкой

Золотая пятёрка

У каждой автомобильной компании есть своя топовая модель. Своего рода визитная карточка: именно эта модель

5 увлекательных фактов о бороде

Что такое борода? Отличительная черта мужской физиологии, волосяной покров, способный полностью изменить

Десять причин отправиться в путешествие

Одно из самых частых сожалений, которое люди испытывают в зрелом возрасте, – это то, что они недостаточно