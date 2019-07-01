Гардероб мужчины

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Офисный стиль

Здесь уместны хорошие часы, очки, галстук. При выборе костюма важно учесть требования дресс-кода компании, в которой работаете. Кстати, в офисе необязательно носить пиджак, но в базовом комплекте одежды он должен быть, ведь ситуации бывают разные.

Уличный стиль

Очень удобные вещи, не требующие сложных комбинаций, – джинсы или брюки неклассического кроя, рубашки, свитера, свитшоты и футболки.