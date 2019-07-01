Кого и как спасает вера?
Говорят, религия спасительна. Но, простите, верующие люди тоже нервничают, тоскуют или сердятся. Как и другие, они могут опоздать на поезд или получить нагоняй от шефа. Почему так происходит? И где тогда оно – «спасение в религии»?статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Проблемы не случаются просто так. Они имеют повод и смысл. Пророк Мухаммад ﷺ объяснял, что «даже колючка не уколет мусульманина» без того, чтобы не стёрся ему какой-то грех. Если пустяковая колючка имеет вес, то что тогда говорить о более существенных испытаниях?
У данной темы есть как минимум две стороны. Во-первых, сам факт испытания. Во-вторых, то, как мы на него реагируем. Некое событие может случиться помимо нашей воли. Однако реакция на него – как правило, наш собственный
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