12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоРазмышление

Кого и как спасает вера?

Говорят, религия спасительна. Но, простите, верующие люди тоже нервничают, тоскуют или сердятся. Как и другие, они могут опоздать на поезд или получить нагоняй от шефа. Почему так происходит? И где тогда оно – «спасение в религии»?

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
65

Проблемы не случаются просто так. Они имеют повод и смысл. Пророк Мухаммад ﷺ объяснял, что «даже колючка не уколет мусульманина» без того, чтобы не стёрся ему какой-то грех. Если пустяковая колючка имеет вес, то что тогда говорить о более существенных испытаниях?
У данной темы есть как минимум две стороны. Во-первых, сам факт испытания. Во-вторых, то, как мы на него реагируем. Некое событие может случиться помимо нашей воли. Однако реакция на него – как правило, наш собственный

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

К чему стремиться глупо?

Общественное признание, наверное, самая обманчивая вещь в нашем мире, столь же переменчивая, как погода на

Единственный страх

Вирусы, болезни, пандемии чумы сопровождают человечество со дня его возникновения, и каждый раз они

Вера – синоним здоровья?

Оказывают ли вера, религия и молитва влияние на наше здоровье? Данный вопрос поставил в тупик множество

Предопределение или внутренний хаос

Тучи над городом. Путь самурая домой – Подобно безмолвному Минному полю. Колёса Сансары Дают кармический