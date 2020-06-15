26

И ты пришёл, чтоб всех спасти нас,

По воле Господа миров!

Но месяц пробежал так быстро,

Как мимолётность сладких снов.

Так неужели всё?! И снова

Прощаться нам с тобой пора?

Не ждать сухура, и восхода,

И таравиха у себя?

Не будет финик прикасаться

К сухим постящимся губам.

О, как легко Коран читался

И как прекрасно он звучал!

И пусть сейчас нас покидаешь,

Тебе спасибо, Рамадан,

За то, что ты нас очищаешь,

Разносишь веру по домам.

За то,