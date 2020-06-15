Прощание
Мы ждали тебя очень долго, Священный месяц Рамадан! Просили Господа мы много, Чтоб нам ночей достойных дал.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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И ты пришёл, чтоб всех спасти нас,
По воле Господа миров!
Но месяц пробежал так быстро,
Как мимолётность сладких снов.
Так неужели всё?! И снова
Прощаться нам с тобой пора?
Не ждать сухура, и восхода,
И таравиха у себя?
Не будет финик прикасаться
К сухим постящимся губам.
О, как легко Коран читался
И как прекрасно он звучал!
И пусть сейчас нас покидаешь,
Тебе спасибо, Рамадан,
За то, что ты нас очищаешь,
Разносишь веру по домам.
За то,
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