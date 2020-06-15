10 советов родителям
Как воспитать ребёнка? Мы не знаем, ведь каждый ребёнок индивидуален и есть только общие принципы и советы, которые родитель волен применить на практике. Но мы взяли на себя смелость собрать самые важные советы.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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1. Не переживайте о еде. Вам кажется, ребёнок плохо ест? Не переживайте, он будет есть, когда проголодается. Не давите на него и не паникуйте. Главное – не оставляйте в поле зрения малыша конфеты.
2. Режим сна. Лето не повод менять выработанные привычки. Ранний сон ребёнка – залог душевного здоровья родителей, ведь так у них появляется несколько часов для себя.
3. Научитесь говорить «нет». Чем лучше вы отклоняете запросы, которые не отвечают интересам
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