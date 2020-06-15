Дельфин и Русалка

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Киндер – сюрприз?

Несомненно, упавшая как снег на голову пандемия и вытекающий из неё режим самоизоляции обнажили много «интересного» в нашей жизни. Например, мы узнали, что быть предоставленными самим себе для многих супружеских пар оказалось самым настоящим тестом на профпригодность их брака. И если некоторые парочки при возникших траблах ещё крепче сплотились, то у кого-то, наоборот, всё пошло под откос и привело к разводу.

Знаете ли, это