Дельфин и Русалка
Я «выживший» в браке, но так и не взявший Оскар. На моём горизонте отныне лишь безысходность и тлен. Моя империя пала, и от дворца остался лишь остов, Руины боли и палящие ветра перемен.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Киндер – сюрприз?
Несомненно, упавшая как снег на голову пандемия и вытекающий из неё режим самоизоляции обнажили много «интересного» в нашей жизни. Например, мы узнали, что быть предоставленными самим себе для многих супружеских пар оказалось самым настоящим тестом на профпригодность их брака. И если некоторые парочки при возникших траблах ещё крепче сплотились, то у кого-то, наоборот, всё пошло под откос и привело к разводу.
Знаете ли, это
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