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Племена Яджудж и Маджудж (Гог и Магог)

Большие признаки Судного дня Событием, предвещающим наступление конца времён, станет нашествие племён Яджудж (Гог) и Маджудж (Магог) – могущественного войска, сметающего всё на своём пути.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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«Поистине, Яджудж и Маджудж каждый день копают (под стеной), пока вплотную не подойдут к тому, чтобы увидеть солнечный свет. Тогда тот, кто руководит ими, говорит: “Возвращайтесь, дальше будем копать завтра”. И Всемогущий Господь восстанавливает эту преграду, делая её ещё крепче, и это будет продолжаться до тех пор, пока не наступит время их (выхода)» (Ибн Маджа, ат-Тирмизи, аль-Хаким).


Появление Яджуджа и Маджуджа предопределено Всевышним Аллахом, и об этом повествуется

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