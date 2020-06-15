Забота о детях

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В период «тамйиза», это примерно с 6–7 лет, когда ребёнок уже начинает понимать, что хорошо, а что плохо, стоит обучать его ответственности за поступки, постепенно приучать к делам, которые ему необходимо будет совершать в будущем, тем самым подготавливая его к этому. За некоторые проступки следует и отругать его, дав понять, что он совершил плохое, пристыдить его.



С 10-летнего возраста за определённые проступки следует уже наказывать, в лёгкой форме. И стоит отделить