Забота о детях
Детей в возрасте до 6–7 лет не стоит ругать, к тому же повышая при этом голос. Воспитывать их следует, проявляя мягкость и терпение, а корректировать их неправильное поведение нужно добрым наставлением.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
40
В период «тамйиза», это примерно с 6–7 лет, когда ребёнок уже начинает понимать, что хорошо, а что плохо, стоит обучать его ответственности за поступки, постепенно приучать к делам, которые ему необходимо будет совершать в будущем, тем самым подготавливая его к этому. За некоторые проступки следует и отругать его, дав понять, что он совершил плохое, пристыдить его.
С 10-летнего возраста за определённые проступки следует уже наказывать, в лёгкой форме. И стоит отделить
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик