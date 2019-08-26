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Большой футбол возвращается

Заждался мир зрелищ – и вот постепенно всё возвращается на круги своя. В том числе и футбол, который, несомненно, является одним из наиболее эффектных спортивных шоу, вызывающих интерес у миллионов людей во всём мире.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Мы подготовили обзор возобновления чемпионата Германии, или Бундеслиги, – это первая страна из топ-5 лиг Европы, которая возобновила игры. 16 мая прошли первые матчи после паузы, связанной c пандемией СOVID-19. 


Чемпионат Германии является самым посещаемым клубным чемпионатом в мире, в среднем более 43 тысяч зрителей на один матч, а их в туре проходит девять на разных комфортабельных стадионах. 
Для справки: за 25 матчей сезона 2019–2020 годов только на игры двух команд дома

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