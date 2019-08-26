Месяц Шавваль
Пост в месяц Рамадан – наилучший шанс для нас с вами, чтобы усовершенствоваться. В посте содержится сама причина становления человека лучше. Ведь доподлинно известно, что пост воспитывает каждого в духе противодействия своим плохим качествам. Месяц Шавваль – ещё один повод противодействовать своим страстям и стать ещё чуточку лучше.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Пост месяца Шавваль является желательным, то есть сунной. Как и любая другая сунна, она содержит множество мудростей, одна из которых – дополнение к месяцу Рамадан. Как намазы-суннаты дополняют обязательные фарзы, так и желательные посты месяца Шавваль дополняют обязательные посты месяца Рамадан.
Есть несколько мнений по поводу того, как желательнее поститься в этом месяце: подряд или любые шесть дней в течение месяца. Можно выбрать любое из мнений, но всё же
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