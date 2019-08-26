Настанет день

13

Вот над землёй затихли пересуды.

Уйти с друзьями мне не довелось.

Уже никак не выбраться отсюда...

Два ангела! Вопрос! Вопрос! Вопрос!

Простите, где у вас тут адвокаты?

В любую цену! Я готов нанять!

Я в жизни не привык быть виноватым.

Привык судить, смеяться, обвинять...

Земля и черви, собственная вонь –

Итог грехов я не могу терпеть...

М е н я в О г о н ь?! –

Я не хочу гореть!!!

Представь, что мёртвый и лежишь в