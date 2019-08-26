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Настанет день

Настанет день – меня помоют братья, Когда я сам омыться не смогу, Положат в землю. Жёсткие объятья. Темно. И холодно, как будто на снегу.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Вот над землёй затихли пересуды.
Уйти с друзьями мне не довелось.
Уже никак не выбраться отсюда...
Два ангела! Вопрос! Вопрос! Вопрос!

 

Простите, где у вас тут адвокаты?
В любую цену! Я готов нанять!
Я в жизни не привык быть виноватым.
Привык судить, смеяться, обвинять...

 

Земля и черви, собственная вонь –
Итог грехов я не могу терпеть...
М е н я  в  О г о н ь?! –
Я не хочу гореть!!!

 

Представь, что мёртвый и лежишь в

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