Настанет день
Настанет день – меня помоют братья, Когда я сам омыться не смогу, Положат в землю. Жёсткие объятья. Темно. И холодно, как будто на снегу.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
13
Вот над землёй затихли пересуды.
Уйти с друзьями мне не довелось.
Уже никак не выбраться отсюда...
Два ангела! Вопрос! Вопрос! Вопрос!
Простите, где у вас тут адвокаты?
В любую цену! Я готов нанять!
Я в жизни не привык быть виноватым.
Привык судить, смеяться, обвинять...
Земля и черви, собственная вонь –
Итог грехов я не могу терпеть...
М е н я в О г о н ь?! –
Я не хочу гореть!!!
Представь, что мёртвый и лежишь в
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик