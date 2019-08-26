Усман ибн Аффан رضي الله عنه
Усман ибн Аффан, Обладатель двух сияний, родился в Мекке через шесть лет после знаменитого Года слона.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
18
Его мать Арва бинт Курайз ибн Раби‘а была дочерью Умму Хаким бинт Абд уль-Мутталиба, которую прозвали аль-Байза. Она приходилась сестрой-близнецом отцу Пророка Мухаммада ﷺ Абдуллаху. Соответственно, Умму Хаким была тётей Посланника Аллаха ﷺ, а сам Усман приходился ему сыном двоюродной сестры.
Как было отмечено выше, Усман ибн Аффан получил прозвище Обладатель двух сияний. Под двумя сияниями подразумеваются две дочери Пророка ﷺ – Рукия رضي الله عنها и Умм
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик