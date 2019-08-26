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Усман ибн Аффан رضي الله عنه

Усман ибн Аффан, Обладатель двух сияний, родился в Мекке через шесть лет после знаменитого Года слона.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Его мать Арва бинт Курайз ибн Раби‘а была дочерью Умму Хаким бинт Абд уль-Мутталиба, которую прозвали аль-Байза. Она приходилась сестрой-близнецом отцу Пророка Мухаммада ﷺ Абдуллаху. Соответственно, Умму Хаким была тётей Посланника Аллаха ﷺ, а сам Усман приходился ему сыном двоюродной сестры. 

 

Как было отмечено выше, Усман ибн Аффан получил прозвище Обладатель двух сияний. Под двумя сияниями подразумеваются две дочери Пророка ﷺ – Рукия رضي الله عنها и Умм

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