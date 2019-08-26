Усман ибн Аффан رضي الله عنه

18

Его мать Арва бинт Курайз ибн Раби‘а была дочерью Умму Хаким бинт Абд уль-Мутталиба, которую прозвали аль-Байза. Она приходилась сестрой-близнецом отцу Пророка Мухаммада ﷺ Абдуллаху. Соответственно, Умму Хаким была тётей Посланника Аллаха ﷺ, а сам Усман приходился ему сыном двоюродной сестры.

Как было отмечено выше, Усман ибн Аффан получил прозвище Обладатель двух сияний. Под двумя сияниями подразумеваются две дочери Пророка ﷺ – Рукия رضي الله عنها и Умм