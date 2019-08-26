Суицид и его предпосылки

28

Причины греха

Человеческая жизнь в Исламе является самой большой ценностью. В хадисе Пророка ﷺ, который приводится от Абу Хурайры رضي الله عنه, говорится: «Тот, кто намеренно бросится с горы и погубит себя, будет всё время лететь вниз в адское пламя, куда он будет помещён навечно; тот человек, который намеренно выпьет яд и погубит себя, будет держать в руке этот яд и всё время будет пить его в Аду, куда он будет помещён навечно; тот, кто убьёт себя железным орудием,