Антибиотики в еде? Да, такое возможно

14

Но всегда ли нужно прибегать к лекарствам

Нет, для начала загляните на рынок.



Итак, инфекции вызываются микробами. Бактерии, грибки и т. д. – все они могут принести вред нашему организму. В небольшой концентрации они неопасны, здоровый организм вполне справится с угрозой самостоятельно, но если ваш иммунитет снижен хроническими заболеваниями, стрессом или диетой, то бороться с бактериями будет нелегко.

Природные антибиотики

Это травы и специи, обладающие