Антибиотики в еде? Да, такое возможно
С момента открытия Александром Флемингом пенициллина антибиотики накрепко обосновались в наших аптечках. Да, никто не спорит, что в борьбе с инфекциями антибиотики – лучшее решение, но всегда ли они так необходимы? К тому же их длительное использование может привести к состоянию, называемому резистентностью, то есть антибиотики просто перестанут действовать впоследствии.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Но всегда ли нужно прибегать к лекарствам
Нет, для начала загляните на рынок.
Итак, инфекции вызываются микробами. Бактерии, грибки и т. д. – все они могут принести вред нашему организму. В небольшой концентрации они неопасны, здоровый организм вполне справится с угрозой самостоятельно, но если ваш иммунитет снижен хроническими заболеваниями, стрессом или диетой, то бороться с бактериями будет нелегко.
Природные антибиотики
Это травы и специи, обладающие
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