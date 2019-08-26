Почему ребёнок лжёт
Кажется, нет родителей, которые не оказывались бы в ситуации, когда их ребёнок говорит неправду. А дальше… дальше родители реагируют в зависимости от того, какой смысл они приписывают этому факту – это плохо, хорошо, повод задуматься над тем, что происходит с ребёнком и почему он вынужден лгать.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Зри в корень
Часто первая реакция мамы или папы на детскую ложь – растерянность или недоумение, вслед за которыми может прийти злость (раздражительность). Негативные чувства родителя проявляются в желании пристыдить, поругать или наказать ребёнка. Потому что есть убеждение, что лгать маме/папе – плохо, всецело доверять родителям – надо. И если наши убеждения в воспитании расходятся с реальностью – это вызывает негативные эмоции.
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