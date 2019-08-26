Почему ребёнок лжёт

28

Зри в корень

Часто первая реакция мамы или папы на детскую ложь – растерянность или недоумение, вслед за которыми может прийти злость (раздражительность). Негативные чувства родителя проявляются в желании пристыдить, поругать или наказать ребёнка. Потому что есть убеждение, что лгать маме/папе – плохо, всецело доверять родителям – надо. И если наши убеждения в воспитании расходятся с реальностью – это вызывает негативные эмоции.



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