Что? Где? Когда?

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Большинство растений добывают энергию путём фотосинтеза. Но существуют и растения-микогетеротрофы, которые не осуществляют фотосинтеза из-за отсутствия хлорофилла, а вместо этого паразитируют на грибах. Примером микогетеротрофов является подъельник одноцветковый, совершенно белое растение без листьев. Так как ему совершенно не нужен солнечный свет, он может беспрепятственно произрастать на почвах очень густых лесов и в ещё более тёмных местах.



Какие растения