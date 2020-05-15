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Народная медицина

«Больной сам себе поможет – врач быстрее вылечит» (народная пословица). Данная мудрость наиболее точно описывает ситуацию, которая сложилась сегодня в нашей стране. А ситуация, к сожалению, и вправду не самая простая. Динамика прироста числа больных коронавирусом и другими острыми простудными заболеваниями крайне неутешительная, а лечебные учреждения и медперсонал не успевают принять всех. Вдобавок наблюдается дефицит лекарственных средств. Каждый задаётся вопросом, как быть и чем лечиться.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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В связи с этим мы обратились к специалистам в области народной медицины, чтобы они порекомендовали для читателей некоторые наиболее эффективные и доступные средства профилактики простудных и вирусных заболеваний. 

Советы специалиста по народной медицине Хумайда Думалаева.

 

Рецепт № 1. Бараний бульон

Ингредиенты: баранина, репчатый лук, чеснок.

Сварите крепкий мясной бульон, можно сразу на несколько дней. Утром пейте бульон, добавив в

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