Народная медицина

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В связи с этим мы обратились к специалистам в области народной медицины, чтобы они порекомендовали для читателей некоторые наиболее эффективные и доступные средства профилактики простудных и вирусных заболеваний.

Советы специалиста по народной медицине Хумайда Думалаева.

Рецепт № 1. Бараний бульон

Ингредиенты: баранина, репчатый лук, чеснок.

Сварите крепкий мясной бульон, можно сразу на несколько дней. Утром пейте бульон, добавив в