Продукты-антибиотики

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Для профилактики достаточно добавить эту специю в свой рацион, приготовив тёплый напиток с мёдом и лимоном. Для этого звёздочки аниса залейте кипятком и оставьте настаиваться пару часов, затем добавьте мёд и лимон по вкусу.

Виноградный сок

В виноградном соке содержится очень важное вещество – ресвератрол, это природный фитоалексин. Что это значит? Растения подвержены