Продукты-антибиотики
Анис Эта пряность содержит вещество, которое используется в качестве основного компонента для производства «Тамифлю», лекарственного препарата, который применяется в борьбе с вирусом гриппа. Эфирные масла аниса оказывают противовоспалительное и жаропонижающее действие, он также нормализует секреторную функцию дыхательных путей, а это в сезон гриппа очень важно.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Для профилактики достаточно добавить эту специю в свой рацион, приготовив тёплый напиток с мёдом и лимоном. Для этого звёздочки аниса залейте кипятком и оставьте настаиваться пару часов, затем добавьте мёд и лимон по вкусу.
Виноградный сок
В виноградном соке содержится очень важное вещество – ресвератрол, это природный фитоалексин. Что это значит? Растения подвержены
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