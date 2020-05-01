12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля детей

О лжи и вере

– Ас-саламу алейкум! – поприветствовал приятеля Саид.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
18

– Ва алейкум ас-салам ва рахматуллахи ва баракатуху, – в свою очередь произнёс приветствие Керим.
– А почему ты всегда так отвечаешь на салам, Керим?


– Потому что отец меня научил, что на салам нужно отвечать либо так же, как тебя приветствовали, либо большим. Но если я отвечу большим, то и вознаграждение будет больше, ин ша Аллах ﷻ.
– Понятно, спасибо. Теперь и я буду это знать и постараюсь применить. Кстати, Керим, ты хорошо знаешь алгебру? Я вот болел и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Открой свой талант

Мадина – очень добрая и скромная девочка. Подруги знают: ей можно рассказать самые страшные тайны – и она

Попросите прощения первым

Проходили дни, а девочки лишь издали поглядывали друг на друга.

Красивый телефон

Как-то раз, возвращаясь домой из школы, Махмуд нашёл мобильный телефон. Обрадовавшись, он принялся

Пост и голод

Хусейн и его друг жили рядом со школой. По пути они часто видели пожилую женщину, которая сидела у обочины