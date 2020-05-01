О лжи и вере
– Ас-саламу алейкум! – поприветствовал приятеля Саид.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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– Ва алейкум ас-салам ва рахматуллахи ва баракатуху, – в свою очередь произнёс приветствие Керим.
– А почему ты всегда так отвечаешь на салам, Керим?
– Потому что отец меня научил, что на салам нужно отвечать либо так же, как тебя приветствовали, либо большим. Но если я отвечу большим, то и вознаграждение будет больше, ин ша Аллах ﷻ.
– Понятно, спасибо. Теперь и я буду это знать и постараюсь применить. Кстати, Керим, ты хорошо знаешь алгебру? Я вот болел и
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