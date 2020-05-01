Хронология

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Начался период либерализации государственной религиозной политики. Был остановлен процесс закрытия мечетей и начата регистрация новых, открыты духовные управления в Средней Азии и на Кавказе, разрешен хадж. В советской прессе появились благодарственные письма Иосифа Сталина в адрес муфтиев, организовавших сбор средств для нужд фронта.



15–17 мая 1942 года в Уфе прошёл съезд Центрального духовного управления мусульман, на котором Муфтий Габдрахман Расулев обратился к