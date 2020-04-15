Что? Где? Когда?
Когда были изобретены сумки с колёсиками? Первый патент на сумку с колёсиками был выдан в США только в 1972 году.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
Идея присоединить к чемодану колёсики от тележки пришла в голову Бернарду Сэдоу, вице-президенту фирмы-производителя сумок из Массачусетса. В его варианте изделие снабжалось четырьмя колёсами, а тянуть его нужно было за кожаную петлю. И лишь в 1987 году пилот Роберт Плат придумал и запатентовал привычную нам сумку с выдвигающейся ручкой.
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