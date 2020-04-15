Что? Где? Когда?

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Идея присоединить к чемодану колёсики от тележки пришла в голову Бернарду Сэдоу, вице-президенту фирмы-производителя сумок из Массачусетса. В его варианте изделие снабжалось четырьмя колёсами, а тянуть его нужно было за кожаную петлю. И лишь в 1987 году пилот Роберт Плат придумал и запатентовал привычную нам сумку с выдвигающейся ручкой.



Зачем муравьи иногда бегают по кругу до изнеможения?