Слово читателя

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Газета «Ас-салам» давно привлекла моё внимание. Считаю её содержание нужным и полезным для всех людей, тем более что она рассчитана на широкий круг читателей и является духовно-просветительской.



Читать её интересно и познавательно. Я с радостью подписался на неё и всем рекомендую последовать моему примеру.



Пользуясь случаем, взываю ко Всевышнему Аллаху с мольбой о даровании счастья, здоровья и блага всем людям.

