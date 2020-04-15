Слово читателя
Меня зовут Эйваз. Я владелец халяль-кафе в городе Перми. Газета «Ас-салам» давно привлекла моё внимание. Считаю её содержание нужным и полезным для всех людей, тем более что она рассчитана на широкий круг читателей и является духовно-просветительской. Читать её интересно и познавательно. Я с радостью подписался на неё и всем рекомендую последовать моему примеру. Пользуясь случаем, взываю ко Всевышнему Аллаху с мольбой о даровании счастья, здоровья и блага всем людям.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Газета «Ас-салам» давно привлекла моё внимание. Считаю её содержание нужным и полезным для всех людей, тем более что она рассчитана на широкий круг читателей и является духовно-просветительской.
Читать её интересно и познавательно. Я с радостью подписался на неё и всем рекомендую последовать моему примеру.
Пользуясь случаем, взываю ко Всевышнему Аллаху с мольбой о даровании счастья, здоровья и блага всем людям.
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