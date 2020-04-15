3 весенних салата

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Редисочная радость

Покупаем на рынке пучок свежей редиски, которая сразу настраивает на весенний лад. Также прихватим с собой зелёного лука. Отвариваем три яйца, произвольно крошим их, туда же добавляем зелёный лук и редиску, нарезанную тонкими ломтиками. Заправляем салат сметаной, солим и… пробуем весну на вкус.

Капустная свежесть

Молодая капуста на прилавках – ещё один верный знак, что весна пришла в наши края. Нам