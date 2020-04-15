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3 весенних салата

Наконец-то мы дождались весны. Рецепты сытных и калорийных блюд отложим до холодов, а сейчас самое время хрустеть свежими, лёгкими, витаминными салатами. Эти три простых рецепта просто обязаны оказаться в вашем меню.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Редисочная радость
Покупаем на рынке пучок свежей редиски, которая сразу настраивает на весенний лад. Также прихватим с собой зелёного лука. Отвариваем три яйца, произвольно крошим их, туда же добавляем зелёный лук и редиску, нарезанную тонкими ломтиками. Заправляем салат сметаной, солим и… пробуем весну на вкус. 

 

Капустная свежесть
Молодая капуста на прилавках – ещё один верный знак, что весна пришла в наши края. Нам

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