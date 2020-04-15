Три дела в преддверии Рамадана
Совсем чуть-чуть – и Рамадан, месяц надежд, чистоты и света, вступит в свои права. Сердце трепещет в предвкушении этих чудесных ночей и дней, и чтобы провести это время максимально продуктивно, мы советуем вам войти в него, подготовившись.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Многие из нас каждый год наступают на одни и те же грабли – проводят половину Рамадана на кухне, а в другую половину месяца драят все потаённые уголки дома. Но, возможно, именно в этом году, с помощью наших советов, вы сможете провести Рамадан так, как мечтали сделать это всю жизнь.
Есть или не ЕСТЬ?
Так уж мы созданы – без еды долго не протянем. Но мы не призываем провести весь месяц, разговляясь лишь водой и финиками. Просто постарайтесь
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