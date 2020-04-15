Секрет лёгкой беременности

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Как по мне, то это 40 недель абсолютного счастья. Но, как показывает жизнь, так думают далеко не все. Поделюсь с вами своими секретами, как прожить девять месяцев с улыбкой на лице, а затем с умилением в сердце вспоминать этот период.

Всё пройдёт

Скажу сразу: быть беременной не всегда легко. Драить пол на восьмом месяце беременности, развлекать своих старших деток, когда 24 часа в сутки клонит в сон, оставаться милой, приветливой, заботливой женой, когда