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Пост во время беременности и грудного вскармливания

Священный месяц Рамадан является самым ценным месяцем в году для верующих. В многочисленных хадисах описаны все достоинства этого времени, и если бы люди знали все преимущества Рамадана, то пожелали бы, чтобы он длился вечно.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Для женщины, находящейся в прекрасном положении, – будучи беременной или кормящей младенца, естественно испытывать сомнения перед наступлением благословенного поста. В этом положении она несёт ответственность не только за себя и своё здоровье, но ещё и за малыша, который полностью зависит от неё. 

Каково же положение беременных и кормящих матерей во время поста в месяц Рамадан?

На беременной или кормящей женщине лежит обязанность поститься в месяц

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