Пост во время беременности и грудного вскармливания

8

Для женщины, находящейся в прекрасном положении, – будучи беременной или кормящей младенца, естественно испытывать сомнения перед наступлением благословенного поста. В этом положении она несёт ответственность не только за себя и своё здоровье, но ещё и за малыша, который полностью зависит от неё.

Каково же положение беременных и кормящих матерей во время поста в месяц Рамадан?

На беременной или кормящей женщине лежит обязанность поститься в месяц