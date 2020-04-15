Пост во время беременности и грудного вскармливания
Священный месяц Рамадан является самым ценным месяцем в году для верующих. В многочисленных хадисах описаны все достоинства этого времени, и если бы люди знали все преимущества Рамадана, то пожелали бы, чтобы он длился вечно.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Для женщины, находящейся в прекрасном положении, – будучи беременной или кормящей младенца, естественно испытывать сомнения перед наступлением благословенного поста. В этом положении она несёт ответственность не только за себя и своё здоровье, но ещё и за малыша, который полностью зависит от неё.
Каково же положение беременных и кормящих матерей во время поста в месяц Рамадан?
На беременной или кормящей женщине лежит обязанность поститься в месяц
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