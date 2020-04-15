Мысли лечат?

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Доктор Кэндис Перт, всемирно признанный фармаколог, провела годы, исследуя нейропептиды (биологически активные соединения, которые участвуют в регуляции обмена веществ). Она называет их «молекулами эмоций». Рецепторы для нейропептидов, которые сигнализируют о повышенном настроении или мотивации, также можно найти в наших белых кровяных клетках, желудке, кишечнике и половых железах.

Означает ли это, что наши иммунные клетки, наш желудок и все наши органы чувствуют и понимают