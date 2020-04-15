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Мысли лечат?

Психическое состояние и образ мыслей отражаются и на нашем физическом здоровье. Каким-то образом наши мысли диктуют клеткам, как реагировать на те или иные действия; они соотносят состояние счастья со здоровьем и удручённое состояние – с болезнью.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Доктор Кэндис Перт, всемирно признанный фармаколог, провела годы, исследуя нейропептиды (биологически активные соединения, которые участвуют в регуляции обмена веществ). Она называет их «молекулами эмоций». Рецепторы для нейропептидов, которые сигнализируют о повышенном настроении или мотивации, также можно найти в наших белых кровяных клетках, желудке, кишечнике и половых железах.
Означает ли это, что наши иммунные клетки, наш желудок и все наши органы чувствуют и понимают

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