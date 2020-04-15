Звериный оскал
«Разве они не видят, что Мы сотворили для них домашний скот, которым они владеют? Мы подчинили его им. Среди них (домашних животных) есть такие, на которых они ездят верхом, и есть те, которыми они питаются. Для них (людей) в нём (в скоте) много пользы. Неужели они не будут благодарны?!» (сура «Йа Син», аяты 71-73)статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В нашем грандиозном мире то и дело происходят умопомрачительные истории и драматичные развязки, которые в будущем смело могут лечь в основу голливудского экшена или стать припевом мегахита. Зачастую в таких ситуациях фигурируют красивые женщины, брутальные мужчины и денежный дождь.
Пипл, как мы знаем, всегда был падким на эмоции, из-за чего беспрерывный поток сантиментов практически бесперебойно вливается в наше неискушённое сознание. Однако если пошуршать чуть громче
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