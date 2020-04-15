Звериный оскал

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В нашем грандиозном мире то и дело происходят умопомрачительные истории и драматичные развязки, которые в будущем смело могут лечь в основу голливудского экшена или стать припевом мегахита. Зачастую в таких ситуациях фигурируют красивые женщины, брутальные мужчины и денежный дождь.



Пипл, как мы знаем, всегда был падким на эмоции, из-за чего беспрерывный поток сантиментов практически бесперебойно вливается в наше неискушённое сознание. Однако если пошуршать чуть громче