Отец медицины

7

Ибн Сина и Гален

Знания о болезнях человеческого организма передаются издревле, и каждый народ дополняет их. Арабские врачи очень многое почерпнули у античных учёных, а те, в свою очередь, – у египетских врачевателей. Так и Ибн Сина в своих исследованиях о пульсе человека основывался и на открытиях греческого врача Галена.

Древние учёные часто прибегали к сравнению ритмов пульса с движением животных, и Ибн Сина не был исключением.

Как уже упоминалось, он