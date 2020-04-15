Отец медицины
Сначала стань единым с самим собой, Стань гидом для всего: Когда ты знаешь себя – ты знаешь всё, Когда ты это знаешь – отвергни всё зло.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ибн Сина и Гален
Знания о болезнях человеческого организма передаются издревле, и каждый народ дополняет их. Арабские врачи очень многое почерпнули у античных учёных, а те, в свою очередь, – у египетских врачевателей. Так и Ибн Сина в своих исследованиях о пульсе человека основывался и на открытиях греческого врача Галена.
Древние учёные часто прибегали к сравнению ритмов пульса с движением животных, и Ибн Сина не был исключением.
Как уже упоминалось, он
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